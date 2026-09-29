لأول مرة.. كاليفورنيا تعتمد العيدين الفطر والأضحى ضمن العطلات الرسمية

أقرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية رسمياً إدراج عيدي الفطر والأضحى ضمن قائمة العطلات الرسمية للولاية، في خطوة تعترف بالأهمية الثقافية لهذين العيدين لدى المسلمين في المجتمع الأمريكي.

ووقع حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم مشروع قانون الجمعية رقم 2017، ليصبح قانوناً يضيف عيد الفطر وعيد الأضحى إلى التقويم الرسمي للعطلات المعتمدة في الولاية.

ويأتي عيد الفطر في ختام شهر رمضان، الذي يصوم خلاله المسلمون، بينما يُحتفل بعيد الأضحى بالتزامن مع موسم الحج السنوي، أحد أبرز المناسبات الدينية لدى المسلمين.

وبموجب القانون الجديد، يمكن للمدارس الحكومية وكليات المجتمع في كاليفورنيا إغلاق أبوابها خلال العيدين، وفق الإجراءات والقواعد المحلية المعمول بها في كل منطقة.

كما يتيح القانون لموظفي حكومة الولاية المؤهلين الحصول على رصيد إجازة خلال عيدي الفطر والأضحى، وفق الضوابط المنظمة للإجازات الرسمية.

وأكد القانون أن إدراج العيدين ضمن التقويم المدني للولاية يمثل اعترافاً بأهميتهما الثقافية بالنسبة إلى المجتمعات التي تعيش في كاليفورنيا.

وتضم الولاية الأمريكية واحدة من أكبر التجمعات السكانية في الولايات المتحدة، ويأتي اعتماد العيدين ضمن العطلات الرسمية في إطار الاعتراف بالتنوع الثقافي والديني داخل المجتمع المحلي.