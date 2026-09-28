إعصار بولو يضرب كاليفورنيا ويهدد 5 ولايات أمريكية بفيضانات واسعة

أثار إعصار بولو تحذيرات في خمس ولايات أمريكية مع اقتراب العاصفة المصنفة من الفئة الثالثة من اليابسة اليوم الاثنين.

عاصفة من الفئة الثالثة بسرعة 115 ميلاً

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، من المتوقع أن يضرب الإعصار الهائل، الذي تبلغ سرعة رياحه المستدامة 115 ميلاً في الساعة، الساحل الغربي لشبه جزيرة باجا كاليفورنيا بقوة إعصار رئيسي في وقت متأخر من الاثنين.

ويتحرك الإعصار عبر المحيط الهادئ منذ أيام، بطول شريط أرضي يبلغ 775 ميلاً أسفل كاليفورنيا والحدود الأمريكية المكسيكية، ومن المنتظر وصوله بحلول الساعة 10 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وقال المركز الوطني للأعاصير في بيان: "ستؤثر الأمطار الغزيرة المصاحبة لبولو على ولاية باجا كاليفورنيا سور والأجزاء الجنوبية والوسطى من ولاية سونورا اليوم وحتى الثلاثاء، وقد تتسبب في فيضانات وانزلاقات طينية تهدد الأرواح خاصة في المناطق الوعرة".

تحذيرات فيضانات في الجنوب الغربي الأمريكي

وحذر خبراء الأرصاد من أن بقايا الإعصار ستتحرك إلى الولايات المتحدة كحدث مطري واسع معظم أيام الأسبوع.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات من الفيضانات في أريزونا وكولورادو ونيو مكسيكو وتكساس ويوتا، مشيرة إلى أن بولو قد يتسبب في هطول ما يصل إلى 4 بوصات من الأمطار في أجزاء من الجنوب الغربي، وتستمر التحذيرات في أريزونا ويوتا حتى ليلة الثلاثاء، وفي تكساس ونيو مكسيكو حتى الأربعاء.

وبحسب AccuWeather، ستمتد الأمطار إلى كاليفورنيا ونيفادا وأوكلاهوما وكانساس ووايومنج وولايات السهول الشمالية، وقد تصل حتى البحيرات العظمى لتسبب أمطاراً وعواصف رعدية في ميشيجان وإلينوي وإنديانا وويسكونسن.

ومن المتوقع أن تشهد مدن كبرى مثل ألبوكيرك ولوس ألاموس وسانتا فيه في نيو مكسيكو هطولاً يصل إلى 3 بوصات، فيما قد تشهد إل باسو في تكساس 4 بوصات.

رياح 120 ميلاً وأمواج 10 أقدام في باجا

ويستعد السكان والسياح في شبه جزيرة باجا كاليفورنيا لأضرار شديدة، مع توقع هبات رياح تصل إلى 120 ميلاً في الساعة، وأمواج عاصفة بارتفاع 10 أقدام، وأمطار تصل إلى 8 بوصات حتى ليلة الثلاثاء.ورغم ضعفه مع اقترابه من المكسيك، لا يزال يتوقع وصوله كعاصفة من الفئة الثانية برياح 110 أميال.

وفي 24 سبتمبر الماضي، حثت السفارة الأمريكية في المكسيك الأمريكيين في باجا كاليفورنيا وسونورا على أخذ الإعصار بجدية والابتعاد عن الشواطئ بسبب الأمواج والتيارات الساحبة والفيضانات، مع احتمال إغلاق طرق محلية وانقطاع التيار وتأثر الرحلات والطريق السريع رقم 15.

وحذر مسؤولون اتحاديون: "ضعوا خطط إخلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".

وقال خبير الأرصاد في فلوريدا مات ديفيت على منصة X: "سيكون لبولو أسبوع حافل، سيضرب باجا كاليفورنيا سور الاثنين، ونيو مكسيكو الثلاثاء، ونبراسكا الأربعاء كبقايا".

وأشارت AccuWeather إلى أن عاصفة غير استوائية منفصلة ستجتاح جبال روكي في كولورادو والحوض العظيم، وتسحب ما تبقى من رطوبة بولو شمالاً، وهو ما سيؤدي إلى أمطار غزيرة لأيام وخطر فيضانات في الجنوب الغربي والسهول الشمالية والغرب الأوسط.