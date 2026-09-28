السفير الهندي بالقاهرة لـ«صدى البلد»: اضطرابات مضيق هرمز والبحر الأحمر تفرض تحديات على أمن الطاقة والتجارة.. ونستورد النفط من 48 دولة

1.2 تريليون دولار قيمة السلع الهندية المتداولة عبر المنطقة

الهند تدين استهداف السفن المدنية وتؤكد أهمية أمن الملاحة البحرية

الحوار والدبلوماسية أساس احتواء التوترات الإقليمية

إشادة هندية بالجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة

أكد سوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى القاهرة، أن التطورات في مضيق هرمز والتوترات التي تشهدها منطقة البحر الأحمر تفرض تحديات على أمن الطاقة وحركة التجارة والملاحة البحرية، مشيرًا إلى أن الهند تعمل على تنويع مصادر إمداداتها النفطية، وتعزيز التعاون مع الدول المعنية لضمان استمرار حركة التجارة والحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات الإقليمية.

وقال السفير الهندي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن بلاده تأثرت بالتطورات الأخيرة، شأنها شأن مصر والعديد من الدول الأخرى، موضحًا أن أمن الطاقة يمثل أولوية بالنسبة للهند، في ظل النمو المتسارع لاقتصادها واحتياجاتها المتزايدة من مصادر الطاقة.

وأضاف أن التحديات الراهنة لا تقتصر على الجوانب الأمنية، وإنما تمتد إلى حركة التجارة ونقل السلع عبر الممرات البحرية الحيوية، لافتًا إلى أن حجم التجارة الهندية السنوي يبلغ نحو 1.4 تريليون دولار، فيما تصل قيمة السلع التي تتحرك عبر المنطقة إلى نحو 1.2 تريليون دولار، وهو ما يعكس أهمية استقرار الممرات التجارية وتأمين حركة الملاحة البحرية.

وأشار ريدي إلى أن الهند تعمل على التعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية من خلال البحث عن مسارات وسبل بديلة، والتواصل مع الشركاء والدول المعنية لدعم الشركات ورجال الأعمال المرتبطين بحركة التجارة، بما يسهم في استمرار أنشطتهم وتقليل تأثير الاضطرابات على سلاسل الإمداد.

تنويع مصادر النفط وتعزيز أمن الطاقة

وفيما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح السفير أن الهند تُعد من أكبر الدول المستوردة للنفط، وقد اتخذت خطوات لتنويع مصادر وارداتها وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الدول، حيث ارتفع عدد الدول التي تستورد منها النفط من نحو 10 أو 11 دولة إلى 48 دولة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للاقتصاد الهندي، وفي إطار استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الإمدادات النفطية والحد من تأثرها بالأزمات والتحديات الدولية، بما يعزز قدرة البلاد على التعامل مع اضطرابات أسواق الطاقة والممرات التي تمر عبرها الإمدادات.

الهند تدعو إلى الحوار لاحتواء التوترات الإقليمية

وحول موقف الهند من التطورات الإقليمية، قال ريدي إن بلاده ترتبط بعلاقات تاريخية وحضارية مع دول المنطقة، بما في ذلك إيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع هذه الدول على المستويات السياسية والدبلوماسية.

وأوضح أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ووزير الخارجية الهندي أجريا اتصالات ومباحثات مع نظرائهما في المنطقة، في إطار الجهود الرامية إلى احتواء التوترات، مؤكدًا أن الهند تشجع الأطراف المعنية على الحوار والدبلوماسية والعمل المشترك للتوصل إلى حلول للأزمة.

وأضاف أن بلاده أصدرت بيانات تدين استهداف السفن المدنية التي تعبر المنطقة، كما أعربت عن تضامنها مع الإمارات والكويت والسعودية والبحرين عقب تعرضها لهجمات، مشددًا على أهمية حماية الملاحة البحرية والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ولفت السفير الهندي إلى أن بلاده تمكنت، على هامش قمة بريكس، من الجمع بين الرئيس الإيراني وولي عهد دولة الإمارات العربية المتحدة، معربًا عن تطلعه إلى بلورة رؤية واضحة للمضي قدمًا نحو معالجة التحديات الراهنة.

وفي ختام تصريحاته، أشاد ريدي بالدور المصري والجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التوتر والتصعيد في المنطقة، مؤكدًا أهمية مواصلة التحرك عبر الحوار والدبلوماسية لتسوية الأزمات وتعزيز الاستقرار الإقليمي.