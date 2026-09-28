القومي للترجمة يشارك في معرض دمنهور التاسع للكتاب بقرابة 150 عنوانا بخصم 25%

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي في فعاليات معرض دمنهور التاسع للكتاب، الذي تستضيفه مكتبة مصر العامة بمحافظة البحيرة خلال الفترة من ١ إلى ١٠ أكتوبر، مقدمًا لزواره مجموعة واسعة من إصداراته في مختلف مجالات المعرفة، مع خصم ٢٥٪ على جميع إصدارات المركز المشاركة في المعرض.

ويحمل المركز قائمة ثرية من الكتب التي تمتد موضوعاتها من التاريخ والفكر والفلسفة والأديان إلى الأدب والسياسة والعلوم، ومن بينها: «الخروج من الرأسمالية»، و«شرح التوراة»، و«مذكرات سكرتير نابليون»، و«العقيدة و«الكنائس في مصر»، و«كان ياما كان في القدس»، و«مصر في أواخر العصور القديمة»، و«تاريخ الشرق الأوسط الحديث»، و«فظائع العدالة تحت الحكم البريطاني في مصر»، و«ممارسة العلم في ضوء الفلسفة»، و«هيباتيا.. وجه قديم لخصوم جدد»، و«تاريخ بني إسرائيل»، و«مرأة العقل أو خريطة المعرفة»، و«مع دانتي في الجحيم»، و«بنو إسماعيل.. دراسة عن البدو المصريين»، إلى جانب مجموعة كبيرة من إصدارات المركز في مختلف فروع المعرفة.

ولأن رحلة الكتاب لا تنتهي عند حدود ما هو معروض، يتيح المركز لزوار المعرض فرصة خاصة لطلب أي عنوان من إصداراته قد لا يكون متاحًا في جناح المركز؛ فما على القارئ إلا أن يتمنى توافر الكتاب الذي يبحث عنه، ويطلبه من جناح المركز، ليتولى المركز توفيره وإيصاله إلى المعرض خلال أيام الفعاليات، ويستلمه القارئ من جناح المركز في دمنهور.

