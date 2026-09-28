أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

حرصت الفنانة روجينا على مشاركة متابعيها على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال آخر ظهور لها.

تفاصيل إطلالة روجينا..

خطفت روجينا الأنظار في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيب باللون الابيض فى الأسود.

وتزينت روجينا بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت روجينا على شعرها المرفوع وهو من الصيحات التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، ووضعت مكياجا حذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.