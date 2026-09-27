مش هتصدق.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في ميلانو يثير الجدل

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة خلال تواجدها في ميلانو.

سعر إطلالة هيفاء وهبي في ميلانو

تألقت هيفاء وهبي في أسبوع الموضة بميلانو بإطلالة ملفتة وجريئة، حيث ارتدت بلوز وبنطلون باللون الأسود واتسم بالقماش الدانتيل الشفاف.

قد حملت إطلالة هيفاء وهبي في إيطاليا توقيع دار الأزياء العالمية Dolce & Gabbana، وبلغ سعر البنطلون 163 ألف جنيه مصري بينما البلوزة 175 ألف جنيه.

أكملت هيفاء وهبي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة من Dolce & Gabbana وبلغ سعرها ما يقرب من 77 ألف جنيه، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.