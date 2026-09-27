درة تستعرض أناقتها بفستان ساحر.. شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة درة

تألقت درة في الصور بإطلالة ساحرة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بالقماش الذهبي المطرز، أما الجزء السفلي تميز بالشراشيب.

وانتعلت درة حذاء أنيقا ذا كعب عالٍ، وتزينت ببعض الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة وجذابة أنيقة.

أما من الناحية الجمالية، فبدت درة بخصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.