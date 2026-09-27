مداهمة الشيخ زايد.. مقتل وإصابة 8 عناصر شديدة الخطورة وضبط آخرين فى إطلاق نار مع الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالجيزة؛ بعد تبادل إطلاق النيران معهم، ما أسفر عن مصرع 5 عناصر وإصابة 3 وضبط آخرين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم 10 عناصر جنائية شديدة الخطورة، سبق اتهامهم والحكم عليهم في جنايات «مخدرات، سرقة بالإكراه، شروع في قتل، سلاح ناري، عاهة مستديمة، تبوير أرض زراعية»، بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة ووضع أيديهم عنوة على عشرات الأفدنة الزراعية المملوكة لآخرين، وحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة، وجمع مبالغ مالية من ملاك الأراضي كإتاوات «دون وجه حق» تحت تهديد السلاح، متخذين من أحد الأماكن بمنطقة زراعية بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم تتبع عناصر التشكيل واستهدافهم- بمشاركة قطاع الأمن المركزي-، ووقع تبادل لإطلاق النيران، أسفر عن مصرع 5 عناصر منهم وإصابة 3، تم نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وضبط آخرين.

وضُبط بحوزتهم 10 بنادق «آلية - خرطوش»، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة.

واتُخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.