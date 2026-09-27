نزوح أكثر من 2900 عائلة جراء الفيضانات في كمبوديا

أكد المتحدث باسم إدارة الكوارث في كمبوديا سوت كيم كولموني، اليوم الأحد، أن الفيضانات أثرت على 25 ألفا و561 عائلة في جميع أنحاء البلاد ما أجبر 2908 عائلات على النزوح والإخلاء نحو مناطق مرتفعة.

وأوضح المتحدث باسم إدارة الكوارث في كمبوديا أن الفيضانات اجتاحت 10 مقاطعات، مشيرا إلى أن المياه غمرت أيضاً 24 ألفا و505 منازل و12 ألفا و551 هكتارا من حقول الأرز.

وبحسب المسئول، فإن الفيضانات الحالية ناجمة في المقام الأول عن هطول الأمطار الغزيرة وليست نتيجة لفيضان نهر ميكونج.. وأضاف: "مستويات مياه نهر ميكونج في معظم محطات الرصد الرئيسية لا تزال دون مستوى الإنذار وتتجه نحو الانخفاض".

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الموارد المائية والرصد الجوي بأن كمبوديا تشهد أمطارا واسعة النطاق وعواصف رعدية ورياحا قوية في الفترة من 24 إلى 30 سبتمبر، وذلك نتيجة لتأثيرات إعصار "سوريجاي".

يُشار إلى أن كمبوديا تواجه بانتظام فيضانات مفاجئة وفيضانات لنهر ميكونج خلال الفترة ما بين شهري يوليو وأكتوبر، وتشير بيانات اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أن الفيضانات أسفرت عن مصرع 19 شخصا في البلاد العام الماضي.



