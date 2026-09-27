صادرات السكر المصرية تسجل 240 مليون دولار خلال 8 أشهر

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع قيمة صادرات السكر المصرية إلى نحو 240 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، محققة نموًا بنسبة 7% مقارنة بالفترة المناظرة من عام 2025.

السكر ضمن أبرز السلع الغذائية المصدرة

وجاء السكر ضمن قائمة أهم السلع الغذائية المصرية المصدرة خلال أول 8 أشهر من العام الجاري، في ظل الأداء القوي لقطاع الصناعات الغذائية، الذي سجل إجمالي صادرات بلغ نحو 5.128 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 4.629 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من 2025، بنمو 10.8% وزيادة قدرها نحو 499 مليون دولار.

30 سلعة تستحوذ على 89% من صادرات الصناعات الغذائية

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن السلع الثلاثين الرئيسية استحوذت على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة بلغت نحو 4.577 مليار دولار من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.128 مليار دولار.

ويعكس نمو صادرات السكر، إلى جانب مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية، استمرار توسع المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مدعومًا بتنوع قاعدة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية للصناعات الغذائية المصرية.

الصناعات الغذائية تسجل أعلى صادرات في تاريخ القطاع

وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال أول 8 أشهر من 2026 أعلى قيمة صادرات لفترة يناير إلى أغسطس في تاريخ القطاع، مع تصدير المنتجات المصرية إلى 179 سوقًا حول العالم، بمشاركة 2731 شركة مصدرة نشطة.

كما حققت 110 أسواق نموًا في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بما يعكس اتساع قاعدة الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية وتعدد مصادر نمو الصادرات.