أسامة الأزهري يهنئ أبناء الوادي الجديد بعيدهم القومي ويشهد افتتاح مساجد جديدة.. صور

في مستهل زيارة رسمية له لمحافظة الوادي الجديد، استقبلت حنان مجدي - محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، بمبنى ديوان عام المحافظة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجال إعمار بيوت الله والارتقاء برسالتها الدعوية والخدمية، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة ووزارة الأوقاف.

وقدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ الوادي الجديد ولأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي يحل في يوم ٣ من أكتوبر من كل عام، تخليدًا لذكرى وصول أول قافلة للتعمير والاستصلاح إلى أرض الواحات في 3 من أكتوبر عام 1959، والتي كانت بمثابة شرارة البدء واللبنة الأولى لإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وزراعة الصحراء الغربية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذه الذكرى تجسد جانبًا مضيئًا من مسيرة تعمير أرض الوطن، وتعكس إرادة المصريين في البناء والاستصلاح وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مشيدًا بما تشهده محافظة الوادي الجديد من جهود متواصلة في مسيرة التنمية والتعمير.

وتشهد زيارة وزير الأوقاف للمحافظة افتتاح عدد من المساجد الجديدة، بعضها ميداني وبعضها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب وضع حجر الأساس لأول مسجد يُنفذ وفق الطراز البيئي بالمحافظة، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله والارتقاء بمستواها الخدمي والدعوي.

كما تتضمن الزيارة لقاءات لوزير الأوقاف مع الأئمة والدعاة والشباب، في إطار متابعة العمل الدعوي بالمحافظة وتعزيز التواصل مع العاملين في المجال الدعوي، بما يدعم رسالة المسجد ودوره في خدمة المجتمع ونشر الفكر الوسطي المستنير.