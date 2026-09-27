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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان 3 مساجد عبر الفيديو كونفرانس.. ويودعان الطلاب الفائزين برحلات عمرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، فعاليات اللقاء الذي عقد بحضور لفيف من الأئمة والدعاة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف وشباب الجامعات بقاعة المشير طنطاوي بمجمع المصالح الحكومية.

وقد حضر اللقاء، محمد كجك نائب المحافظ، واللواء أحمد مهني ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى محمود نائب رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور عادل عبده عميد كلية البنين والبنات الأزهرية، وعدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف مدير عام الأوقاف بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الدينية والثقافية شملت تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم تسجيلي بعنوان «منابر الإيمان»، إلى جانب فقرة إنشاد ديني قدمتها إدارة الموهوبين بمديرية التربية والتعليم في أداء جماعي مميز عكس تناغم المشاركين وجودة الأداء، والذى نال استحسان جميع الحضور، فضلًا عن كلمات تناولت جهود إعمار المساجد، والارتقاء بالمنظومة الدعوية، وبناء الوعي في خدمة الدين والمجتمع.

وخلال اللقاء ، شهد الوزير والمحافظ افتتاح ٣ مساجد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركزي الداخلة وباريس؛ شملت مسجد عمر بن الخطاب بقرية الراشدة ومسجد برباية الغربية بقرية عزب القصر بالداخلة، إلى جانب افتتاح مسجد الفاروق بقرية الأربعين (٣) بمركز باريس بتكلفة إجمالية بلغت ١٠.٥ مليون جنيه.

وخلال كلمتها، أكدت المحافظ أن ما شهدته الزيارة من افتتاحات ووضع حجر أساس وفعاليات دعوية يجسد ثمرة التعاون المؤسسي مع وزارة الأوقاف، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، الذى يترجم جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الدينية بمختلف مراكز المحافظة، مشيدةً بما تقدمه الوزارة من دعم متواصل لمنظومة إعمار المساجد، ومؤكدةً استمرار التنسيق الكامل لتنفيذ المزيد من المشروعات وتطوير الخدمات وفق الأولويات والاحتياجات استكمالاً لمسيرة التنمية والبناء وخدمة المواطنين.

في سياق متصل، حرص الوزير والمحافظ على توديع أوائل التعليم العام والأزهري وأولياء أمورهم، قبيل سفرهم إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، ضمن إجمالي 11 رحلة عمرة، وذلك تقديرًا لتفوقهم وتميزهم؛ معربين عن تقديرهما لهذه النماذج المشرفة، ومؤكدين أن تكريم المتفوقين يأتي تجسيدًا لحرص مؤسسات الدولة على دعم النماذج المتميزة وتحفيز الأجيال على مواصلة التفوق ، داعين الله أن يحفظهم وأن يكلل رحلتهم المباركة بالخير والبركات.

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