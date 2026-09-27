تأجيل محاكمة 168 متهما في خلية التجمع الإرهابية لـ 11 أكتوبر

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، مساء اليوم، تأجيل محاكمة 168 متهما، في القضية رقم 29 لسنة 2025 جنايات التجمع، المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 11 أكتوبر المقبل؛ لمرافعة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020 وحتى 30 أكتوبر 2022، المتهمون من الأول وحتى الرابع تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.