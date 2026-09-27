محافظ الجيزة: دور ريادي لجامعة القاهرة بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وإفريقيا

أكد محافظ الجيزة الدكتور أحمد الأنصاري، الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة القاهرة في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي وقارة إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الجيزة، اليوم الأحد، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور حسام صلاح مراد عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة ورئيس المؤتمر والمقام تحت عنوان "طب الطوارئ والكوارث في عالم متغير".

وقال الأنصاري "إن الجامعة كانت ولا تزال منارة للعلم والمعرفة وإحدى المؤسسات الأكاديمية المؤثرة في تلك النطاقات بمختلف مجالات العلوم وفي مقدمتها المجالات الطبية إلى جانب قطاعات الزراعة والهندسة والسياسة والاقتصاد والآداب والفنون والإعلام وغيرها من العلوم".

وأضاف أن جامعة القاهرة أسهمت على مدار تاريخها في تخريج أجيال من العلماء والباحثين والمتخصصين الذين كان لهم إسهام بارز في بناء مجتمعاتهم ودعم مسيرة التنمية في دول المنطقة

وأشاد بحجم الإنجازات التي حققتها كلية طب قصر العيني منذ إنشائها عام 1827، مهنئًا وزير الصحة والسكان ورئيس جامعة القاهرة وعميد كلية طب قصر العيني بمناسبة الاحتفال بالمئوية الثانية للكلية التي كانت منذ نشأتها شريكًا أساسيًا في نهضة وتطوير علوم الطب وجزءًا أصيلًا من تاريخه، ودرعًا للدفاع عن مصر وشعبها وشعوب الدول الشقيقة والصديقة في مواجهة الأمراض والأوبئة، فضلًا عن التحديات والتهديدات الصحية التي فرضتها الحروب والصراعات والكوارث التي شهدتها المنطقة على مدار قرنين من الزمان.

وثمن المحافظ، المكانة التي تتمتع بها كلية طب قصر العيني داخل مصر وخارجها، مشيدًا بحجم الفعاليات العلمية التي تنظمها الكلية لإثراء خبرات الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وإطلاعهم على أحدث التقنيات والأبحاث الدولية في المجالات الطبية والعلاجية.

ولفت إلى أهمية المؤتمر الحالي الذي يناقش أحد المجالات الحيوية والملحة وهو طب الطوارئ والكوارث، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات وأحداث متسارعة؛ بما يستلزم تعزيز جاهزية الدول وفي مقدمتها مصر، للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ والكوارث، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، مقدمًا الشكر للقائمين على تنظيم المؤتمر، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

كما تطرق إلى أوجه التعاون بين محافظة الجيزة من جانب وجامعة القاهرة وكلية طب قصر العيني من جانب آخر لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الخدمية في القطاع الصحي، شملت تطوير إمكانات المنشآت الصحية بالمحافظة، ورفع كفاءة وقدرات الكوادر البشرية من خلال التدريب والتأهيل، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية بمختلف التخصصات لتقديم الخدمات الصحية وصرف العلاج بالمجان للمواطنين.

وأكد أن هذه الجهود أسهمت بصورة ملموسة في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، ولا سيما في القرى التابعة للمراكز والمدن بنطاق المحافظة.

وبدأت فعاليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي يستعرض تاريخ كلية طب قصر العيني، إلى جانب عرض كلمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لمؤسس الكلية الطبيب الفرنسي أنطوان كلوت بك رئيس أطباء الجيش المصري، فضلًا عن كلمات لكبار الحضور، أعقبها عرض فيلم حول فعاليات المؤتمر والأنشطة المدرجة ضمن جدول أعماله.