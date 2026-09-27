وزير الكهرباء: اكتمال الجانب المصري من مشروع الربط الكهربائي مع السعودية

أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، الانتهاء الكامل من الجانب المصري في مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، مع تبقي جزء بسيط من الأعمال والاختبارات الفنية على الجانب السعودي.

وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة- خلال ندوة الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان «قطاع الكهرباء: إنجازات وخطط مستقبلية» اليوم الأحد- إن الربط الكهربائي الدولي يمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية مصر لتصدير الطاقة الخضراء.

وأضاف أن إجمالي قدرة مشروع الربط مع السعودية يبلغ 3000 ميجاوات، عبر مسار يمتد 1320 كم يربط بين مدينة بدر في مصر ومدينتي تبوك والمدينة المنورة في السعودية.

وتابع أن خط الربط يضم 862 برجًا هوائيًا، تتميز أبراج عبوره فوق قناة السويس بارتفاع يصل إلى 205 أمتار.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تبادل 1500 ميجاوات اكتملت، على أن يصل المشروع إلى طاقته القصوى البالغة 3000 ميجاوات مع التبادل الكامل بين الجانبين.

وأوضح أن طموح مصر يمتد إلى ربط قارتي إفريقيا وأوروبا، حيث يستهدف مشروع الربط المصري اليوناني تبادل 3000 ميجاوات من الطاقة الخضراء، وأشار إلى أن مشروع الربط المصري الإيطالي يمضي قدمًا بالتوازي، عبر كابل بحري يمتد بطول 2800 كم لتصدير 3000 ميجاوات إضافية من الطاقة المتجددة.

وأكد الوزير أن الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات واعدة، إذ يتراوح سعر تصدير الكيلووات بين 12 و17 سنتًا بالنسبة لبعض الدول، ويصل إلى 20 سنتًا في حالة التصدير إلى اليونان.