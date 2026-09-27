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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمديد إغلاق مطار كاتانيا الإيطالي وتعليق الرحلات الجوية بسبب رماد بركان إتنا

مطار كاتانيا الإيطالي
مطار كاتانيا الإيطالي
أ ش أ

أعلن مطار كاتانيا في صقلية تمديد تعليق رحلاته الجوية حتى الغد بسبب الرماد البركاني المتصاعد من جبل إتنا.

وقالت الشركة المسئولة عن إدارة المطار (SAC) إنه سيتم تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة وسيظل مغلقا حتى الساعة 12:00 ظهرا من غد الاثنين

يعود هذا القرار إلى انبعاث الرماد في الغلاف الجوي واتجاه الرياح السائد، مما أدى إلى إغلاق المجال الجوي للقطاع C1.

وحثت هيئة الطيران المدني الإيطالي المسافرين على التحقق من حالة رحلاتهم ، ولا يزال الوضع يعتمد على تطور النشاط البركاني وحالة الرياح.

مطار كاتانيا صقلية الغلاف الجوي

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