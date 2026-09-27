لقاء مهم على مائدة الإفطار.. أبو العينين يطرح ملف سد النهضة أمام أوباسانجو ورسائل مصرية إلى أفريقيا

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين مع أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق، خلال مأدبة إفطار، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في ظل الدور الذي يتمتع به أوباسانجو وعلاقاته الواسعة داخل القارة الأفريقية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أوباسانجو يُعد من الشخصيات السياسية البارزة في أفريقيا، ويتمتع بعلاقات واسعة مع عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي.

أبو العينين يناقش أزمة سد النهضة



وأوضح موسى أن النائب محمد أبو العينين ناقش خلال اللقاء موقف مصر من أزمة سد النهضة، مؤكدًا، بحسب ما نقله الإعلامي، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بين الدول المعنية.

وأشار إلى أن أبو العينين عرض على أوباسانجو الموقف المصري من القضية، وأهمية وجود اتفاق يضمن حقوق ومصالح الأطراف، خاصة في ظل مكانة أوباسانجو وعلاقاته وتأثيره داخل القارة الأفريقية.

رسالة مصر بشأن نهر النيل



وأضاف أحمد موسى أن أبو العينين أكد خلال اللقاء ثبات الموقف المصري تجاه ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية أن تتجه إثيوبيا نحو اتفاق يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تناول اللقاء، وفقًا لتصريحات موسى، قضية الموارد المائية المصرية، والتأكيد على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، في ظل اعتماد ملايين المصريين عليه كمصدر رئيسي للمياه.

تحرك دبلوماسي في القارة الأفريقية



واعتبر موسى أن لقاء أبو العينين بأوباسانجو حمل عددًا من الرسائل المتعلقة بالموقف المصري من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل أهمية التواصل مع الشخصيات الأفريقية ذات الخبرة والعلاقات الواسعة.

ويأتي اللقاء في سياق التحركات والاتصالات المرتبطة بملف سد النهضة، الذي يمثل أحد أبرز الملفات المائية والاستراتيجية في العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان.