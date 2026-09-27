قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لميس الحديدي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد «قانون الناس» ودستور الحياة.. يطبق الخميس
لميس الحديدي: تطبيق الضرائب العقارية الإلكتروني صعب ومعقد ونحتاج مهلة أطول
سكن لكل المصريين 9.. غدًا | بدء الحجز في 15 ألف وحدة بنظام الإيجار
علي عوف: لا تحريك لأسعار الأدوية .. والدولار شرط أساسي لتطبيق المعادلة
محلل فلسطيني: الانتخابات التشريعية محطة لإعادة بناء المؤسسات وإنهاء سنوات الانقسام
الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا جنوب طولكرم
الدفاع المدني بغزة: انتشال رفات 28 شهيدا من تحت أنقاض منزل مدمر في حي الدرج
وزير الكهرباء: توفير 30 مليار جنيه بالتعاون مع "البترول" عبر "الوقود الأمثل"
عمرو أديب يحذر: متبقي يومان على انتهاء مهلة التسجيل في الضريبة العقارية.. ويطالب بمدها شهرًا
يحاولون السيطرة على باب المندب.. مستشار وزير الدفاع اليمني: أبطلنا محاولات الحوثيين لتثبيت عناصرهم في الساحل الغربي
وزير الخارجية الجزائري: القدس قضية عدالة وشرعية دولية
زيادة مرتقبة.. شعبة المخابز تحسم موقف سعر رغيف الخبز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لقاء مهم على مائدة الإفطار.. أبو العينين يطرح ملف سد النهضة أمام أوباسانجو ورسائل مصرية إلى أفريقيا

لقاء النائب محمد أبو العينين مع أولوسيجون أوباسانجو
لقاء النائب محمد أبو العينين مع أولوسيجون أوباسانجو
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل لقاء النائب محمد أبو العينين مع أولوسيجون أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق، خلال مأدبة إفطار، مشيرًا إلى أهمية اللقاء في ظل الدور الذي يتمتع به أوباسانجو وعلاقاته الواسعة داخل القارة الأفريقية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أوباسانجو يُعد من الشخصيات السياسية البارزة في أفريقيا، ويتمتع بعلاقات واسعة مع عدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، من بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي.

أبو العينين يناقش أزمة سد النهضة
 

وأوضح موسى أن النائب محمد أبو العينين ناقش خلال اللقاء موقف مصر من أزمة سد النهضة، مؤكدًا، بحسب ما نقله الإعلامي، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بين الدول المعنية.

وأشار إلى أن أبو العينين عرض على أوباسانجو الموقف المصري من القضية، وأهمية وجود اتفاق يضمن حقوق ومصالح الأطراف، خاصة في ظل مكانة أوباسانجو وعلاقاته وتأثيره داخل القارة الأفريقية.

رسالة مصر بشأن نهر النيل
 

وأضاف أحمد موسى أن أبو العينين أكد خلال اللقاء ثبات الموقف المصري تجاه ضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مشيرًا إلى أهمية أن تتجه إثيوبيا نحو اتفاق يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.

كما تناول اللقاء، وفقًا لتصريحات موسى، قضية الموارد المائية المصرية، والتأكيد على أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، في ظل اعتماد ملايين المصريين عليه كمصدر رئيسي للمياه.

تحرك دبلوماسي في القارة الأفريقية
 

واعتبر موسى أن لقاء أبو العينين بأوباسانجو حمل عددًا من الرسائل المتعلقة بالموقف المصري من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل أهمية التواصل مع الشخصيات الأفريقية ذات الخبرة والعلاقات الواسعة.

ويأتي اللقاء في سياق التحركات والاتصالات المرتبطة بملف سد النهضة، الذي يمثل أحد أبرز الملفات المائية والاستراتيجية في العلاقات بين مصر وإثيوبيا والسودان.

أبو العينين أوباسانجو أولوسيجون أوباسانجو النائب محمد أبو العينين أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

96 حصة شهريا بـ4800 جنيه.. ننشر تفاصيل عقود تقنين أوضاع معلمي الحصة

سعر الذهب

نزل 1300 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

عزة عبد المنعم

أنا مبحبش التخان.. رحيل عزة عبدالمنعم صاحبة واقعة التنمر من وزير الثقافة الأسبق

يسري سامي

أول ظهور بعد هروبه من مصر.. يسري سامي يحصد ذهبية الجودو في إيطاليا

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المقاولون العرب ينعى ابنة حسن شاكوش

المعاشات

خبر سار لأصحاب المعاشات خلال أيام

أرشيفية

مسؤول إثيوبي: قوات جبهة تيجراي تتوغل في إقليم عفر وتسيطر على 3 بلدات

محمد صلاح

بعد رحيله عن معسكر مصر.. هل يعود محمد صلاح إلى تدريبات طرابزون؟

ترشيحاتنا

انتخابات التجديد النصفي للـ « الشيوخ الفرنسي »

انتخابات التجديد النصفي للشيوخ الفرنسي: التجمع الوطني يضمن تشكيل مجموعة برلمانية

رئيس صربيا

قبل سبعة أشهر من انتهاء ولايته.. رئيس صربيا يستقيل من منصبه

لقطة من الفيديو

لقطة إنسانية تحت المطر.. رجل أمن يصطحب مسنًا من ذوي متلازمة داون على لمس الكعبة

فيديو

نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

من شائعة الوفاة لقضايا المخدرات.. نجوم اختاروا القانون لمواجهة الشائعات

مروة السودانية

بعد 12 سنة انتظار.. مروة ترحل أثناء ولادة توأمها

فرح مطروح

بورش ولامبورجيني .. زفاف في مطروح يشعل السوشيال ميديا

مشروب بـ500 دينار يتحول إلى مليون

السر في مشروب بـ500 دينار.. كيف قلب تحدٍ بسيط حياة شخص في العراق؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد