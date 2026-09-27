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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يحذر من تداعيات الأوضاع في إثيوبيا: هل تنقسم البلاد إلى 8 دول؟

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

حذر الإعلامي أحمد موسى من تداعيات التطورات السياسية والأمنية المتسارعة في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن استمرار التوترات داخل البلاد قد يفتح الباب أمام سيناريوهات تتعلق بوحدة الدولة ومستقبلها السياسي.

تقسيم إثيوبيا إلى 7 أو 8 دول

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه قد نشهد خلال الفترة المقبلة تقسيم إثيوبيا إلى 7 أو 8 دول، على حد تعبيره، في ظل ما وصفه بوجود تحركات واحتجاجات في عدد من الأقاليم ضد حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وأشار موسى إلى أن التطورات الداخلية في إثيوبيا لا تقتصر تداعياتها على الشأن الإثيوبي فقط، معتبرًا أن منطقة القرن الأفريقي وحركة التجارة الإقليمية تواجهان حالة من التوتر على خلفية الأحداث المتلاحقة.

وتطرق الإعلامي إلى ملف تحركات إثيوبيا الإقليمية، متحدثًا عن سعيها، بحسب رؤيته، إلى تعزيز حضورها في منطقة البحر الأحمر، وربط ذلك بأزمة سد النهضة والخلافات المتعلقة بالملف المائي.

كما تناول موسى الأوضاع في إقليم تيجراي، معتبرًا أن من حق أبناء الإقليم المشاركة في حكم البلاد، مستندًا في ذلك إلى ما وصفه بامتلاكهم كوادر وخبرات سياسية وإدارية، فضلًا عن تولي شخصيات من الإقليم مواقع مؤثرة في إدارة إثيوبيا على مدار عقود.

إثيوبيا تقسيم إثيوبيا أحمد موسى إدارة إثيوبيا

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