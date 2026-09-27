خلافات متصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا.. مستشار السفارة الإريترية يكشف تفاصيل الصراع وأزمة الموانئ

كشف حبيب محمد عثمان، المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية بالقاهرة، تفاصيل الخلافات المتصاعدة بين إثيوبيا وإريتريا، متحدثًا عن ما وصفه بأطماع إثيوبية في المنطقة، وسعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري.

وقال عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن إثيوبيا تتبع، بحسب رؤيته، سياسة توسعية، مشيرًا إلى ما وصفه بضم أراضٍ من منطقة بني شنقول السودانية، ومعتبرًا أن هذه التحركات تأتي ضمن سياق تاريخي لسياسات الحكام الإثيوبيين.

أزمة الموانئ تشعل التوتر بين البلدين

وأشار المستشار الإعلامي للسفارة الإريترية إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحدث، خلال جلسات البرلمان الإثيوبي وعدد من المحافل الدولية، عن حاجة بلاده إلى منفذ بحري وميناء.

وأضاف عثمان أن آبي أحمد أكد حاجة إثيوبيا إلى الوصول إلى البحر، معتبرًا أن أي تحرك باتجاه الحصول على ميناء داخل الأراضي الإريترية يمثل، من وجهة نظره، تهديدًا مباشرًا لبلاده، ووصفه بأنه بمثابة إعلان حرب على إريتريا.

تيجراي.. مطالب بتقرير المصير

وتطرق حبيب محمد عثمان إلى التطورات في إقليم تيجراي، موضحًا أن الهدف من التحركات الحالية، وفقًا لتقديره، يتمثل في المطالبة بحق تقرير المصير والانفصال عن إثيوبيا.

وأشار إلى أن عدد سكان إقليم تيجراي يصل إلى نحو 7 ملايين نسمة، معتبرًا أن التطورات في الإقليم تمثل أحد الملفات الرئيسية المؤثرة في مستقبل المشهد السياسي والأمني داخل إثيوبيا.