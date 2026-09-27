العميد عبده مجلي: غارات جوية للقوات اليمنية دمرت عددًا من مواقع الحوثيين في تعز

قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة اليمنية، إن التعزيزات التي وصلت إلى المعسكر المستحدث في منطقة الحوبان شرق محافظة تعز جاءت من محافظة صعدة.

وأوضح أن أسلحة وتعزيزات أخرى وصلت من الملاجئ والمخابئ الموجودة في محافظة صنعاء، مشيرًا إلى أن تلك الإمدادات وصلت إلى المعسكر المستحدث في المنطقة.

رصد التحركات قبل الاستهداف

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ياسر رشدي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ القوات الجوية اليمنية نفذت عملية استخباراتية محكمة سبقت استهداف التعزيزات الحوثية.

وأوضح أن تحركات ميليشيات الحوثيين جرى رصدها، بما أتاح للقوات الجوية معرفة انتقال التعزيزات والآليات إلى المعسكر المستحدث في منطقة الحوبان.

استهداف الآليات في التوقيت المناسب

وأشار مجلي إلى أن القوات الجوية اليمنية تمكنت، بعد رصد تحركات الحوثيين، من تدمير الآليات في الوقت والزمان المناسبين.

وأوضح أن الطيران المقاتل استهدف العربات والآليات والأطقم القتالية الموجودة في المعسكر المستحدث، بعدما وصلت إليه التعزيزات القادمة من صعدة والمخابئ في صنعاء.

الضربات تكشف آلية التعامل مع التعزيزات

وأكد أن نجاح القوات الجوية في استهداف التعزيزات فور وصولها إلى المعسكر جاء بعد عملية رصد استخباراتية للتحركات الحوثية، موضحًا أن هذه العملية مكنت القوات من التعامل مع الآليات والتعزيزات في التوقيت المناسب.