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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليمن.. مصرع 4 خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ بـ تعز

القوات المسلحة اليمنية
القوات المسلحة اليمنية
محمود نوفل

صرّح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن  ماجد عبد الله النزيلي، بأن القوات
المسلحة نفّذت 756 عملية استهداف نوعية ودقيقة استخدم فيها: أسلحة القوات الجوية والطيران المسير والقناصة، ومدفعية الميدان والراجمات ضد مواقع وعناصر
وقدرات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في كلاً من جبهة كتاف والبقع وجبهة محور علب وجبهة الجوف جبهة مأرب
جبهة البيضاء وجبهة لحج وجبهة تعز.


وبحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة اليمنية؛ فقد أسفرت هذه العمليات عن تدمير وإعطاب العديد من ناقلات الجنود، والعربات، وتعزيزات عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ، ومخازن أسلحة وعتاد ومعدات عسكرية
أخرى تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تم تحييد ما مجموعة (2316) من عناصرها بين قتيل وجريح، بجانب مصرع أربعة خبراء إيرانيين متخصصين في تشغيل وإطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ في محافظة تعز، في تأكيد جديد على استمرار الدعم والخبرات الإيرانية
المقدّمة للمليشيا الإرهابية.

وأوضح الناطق الرسمي أنه في الوقت الذي تلتزم فيه القوات المسلحة باستهداف
الأهداف العسكرية المشروعة، فإن المليشيا الحوثية تواصل تزييف الحقائق عبر استهدافها للمدنيين والأعيان المدنية إلى القوات المسلحة اليمنية.

وأكد البيان اليمني بأن تلك
الادعاءات ما هي إلا محاولات يائسة لتغطية جرائمها بحق الشعب اليمني ومقدراته ومنشآته التعليمية والتي كان من أبرزها استهداف مدرسة عمـرو بن العاص في
مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج بتاريخ ۲۳ سبتمبر ٢٠٢٦م، والتي نتج عنها استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة أربعة آخرين، وإلحاق أضرار واسعة بالمنشأة التعليمية ومرافقها؛ إلى جانب قيام عناصرها بزرع الألغام المحظورة دولياً في الطرقات والشعاب بمحافظة لحج، بما يعرّض حياة المدنيين للخطر ويهدّد حركة السكان ويضاعف معاناتهم.
 

ومن جانبه ؛ أكد العقيد النزيلي بأن القوات المسلحة ستظل وفية لمبادئ وأهداف ثورة الـ ٢٦ من
سبتمبر، وأنها ماضية في أداء مسؤوليتها في مكافحة إرهاب مليشيا الحوثي وحماية المواطنين ومقدراتهم واستعادة الأمن والاستقرار وسيادة القانون، وأن جميع عملياتها
العسكرية تُنفذ في إطار الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وستواصل القوات المسلحة أداء واجبها في مواجهة مصادر التهديد، وحماية الشعب اليمني، وعدم السماح للمليشيا باستخدام الإرهاب والعنف لفرض واقع بالقوة.

القوات المسلحة اليمنية محافظة تعز ميليشيا الحوثي إيران الشعب اليمني

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