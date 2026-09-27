التحقيق في سقوط طالبة من الخامس بعد التشاجر مع والدتها حول الطعام بالهرم

فتحت الجهات المختصة تحقيقًا في واقعة سقوط طالبة من الطابق الخامس بأحد العقارات بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وذلك عقب مشادة كلامية نشبت بينها وبين والدتها بسبب خلاف متعلق بالطعام، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وأسباب سقوطها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا بشأن سقوط طالبة من علو بمنطقة الهرم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، رفقة سيارة إسعاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة كلامية نشبت بين الطالبة ووالدتها بسبب خلاف بينهما حول الطعام، قبل أن تسقط الطالبة من الطابق الخامس، وتم نقلها إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذها لم تفلح، وجرى إيداع جثمانها بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال أفراد الأسرة، كما تواصل فحص ملابسات الواقعة وشهود العيان؛ للتأكد من ظروف سقوط الطالبة، وما إذا كان الحادث قد وقع نتيجة انتحار أو سقوط عرضي.

وحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.