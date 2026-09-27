برلماني يتقدم بعدد من المقترحات بشأن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين

قال النائب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لديه عدد من المقترحات بشأن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين ، ومن أبرزها تنظيم هذه المسألة في ظل وجود دخلاء على مهنة المطورين العقاريين ويقوموا بشراء أراضي ويسوءوا سمعة المطورين العقاريين.

وأشار النمكي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة ألا تبيع الشركة على الورق، ولكن تقوم الشركة بالبيع بعد بناء جزء كبير من المشروع.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن الأموال التي تدخل من البيع تكون للتطوير وليس للعمل في مجالات آخرى ، حيث أن هناك من يأخذ هذه الأموال ويشتري بها سيارات وذهب ، ولكن لابد أن تخرج هذه الأموال من البنك إلى المقاولون أو المواد الخام أو أقساط الأرض ، وهذا أمر جيد جدا ، ولو تم تنظيم الأمور بهذا الشكل ستستقر الأمور في المشروعات العمرانية الكبيرة سواء كانت تجارية أو خدمية أو سكنية.