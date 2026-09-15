غرفة التطوير العقاري: اتحاد للمطورين العقاريين يضمن تصنيف الشركات وفق قدراتها المالية

أكد طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أننا نطالب بتواجد اتحاد للمطورين العقاريين بما يسهم في توفير تصنيف لشركة التطوير العقاري أمام العميل .



وقال طارق شكري في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"،: "تصنيف شركات التطوير العقاري يسهم في أن جهة الولاية لا تتمكن من تخصيص أراضي إلا في إطار قدرة المطور العقاري".

وتابع طارق شكري :" تواجد اتحاد للمطورين العقاريين وتصنيف للمطورين يجعل طرح الأراضي مصحوب بفلترة كبيرة والعميل يرى القدرة المالية للمطور العقاري".

وأكمل طارق شكري :" يجب الحفاظ على القطاع العقاري في مصر لأان الغالبية مطورين جاديين ينفذون المشروعات العقارية في المواعيد المحددة ".

