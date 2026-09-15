مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أثناء توجههم لحفل زفاف بقنا

شهد الطريق الزراعي بقنا بالقرب من قرية المنشية التابعة لمركز نقادة، حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شابين وإصابة اثنين آخرين، وذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ودراجة نارية.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث سير على الطريق الزراعي أمام قرية المنشية بنقادة، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة آخرين.

وأفادت التحريات الأولية والأجهزة المعنية بأن الضحايا كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف بمدينة نقادة، قبل أن يقع الحادث وتتحول أجواء الفرح إلى حزن مخيم، حيث فارق الشابان الحياة في مكان الحادث متأثرين بجراحهما.

وعلى الفور، تم نقل جثتي الشابين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، ولا تزال حالتهما الصحية قيد المتابعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

