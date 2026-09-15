أحمد فهمي والمخرج حسين المنباوي يبدآن تصوير مسلسلهما لرمضان 2027 نوفمبر المقبل

يستعد النجم أحمد فهمي لبدء تصوير مسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، حيث تنطلق عملية التصوير يوم 1 نوفمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحضيرات النهائية للعمل.



مسلسل أحمد فهمي الجديد المقرر عرضه في رمضان يتكون من 15 حلقة، ويأتي ضمن الأعمال الدرامية القصيرة التي أصبحت تحظى بحضور لافت في مواسم رمضان الأخيرة، ومن المقرر أن يتولى إخراجه المخرج حسين المنباوي.



ويعتمد العمل على ورشة كتابة "Exi" الخاصة بأحمد فهمي، والتي تضم في عضويتها كل من، ضياء محمد، محمد عبد الله، أحمد درويش ومعتز حمادي، حيث يعمل فريق الكتابة على وضع اللمسات النهائية للحلقات قبل انطلاق التصوير.



المسلسل من إنتاج سينرجي برعاية المنتج تامر مرسي، ويأتي ضمن الأعمال التي تستعد الشركة لتقديمها في موسم رمضان 2027، على أن يتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن باقي تفاصيل العمل وأبطاله المشاركين إلى جانب النجم أحمد فهمي.