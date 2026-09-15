أستاذ علوم سياسية: قراءة المشهد الانتخابي الإسرائيلي تحتاج إلى تحديث مستمر

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات المقبلة في إسرائيل والولايات المتحدة تحمل تأثيرًا مهمًا على المنطقة، موضحًا أن انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر تسبق انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.

وأوضح فهمي، خلال لقاء مع الإعلامية شيرين عفت ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر قناة «dmc» أن قراءة المشهد الانتخابي الإسرائيلي تحتاج إلى تحديث مستمر، مشيرًا إلى أن الخريطة الحالية تضم 38 قائمة انتخابية، بينها أكثر من 28 قائمة أو مجموعة حزبية غير مصنفة، لافتًا إلى أن طبيعة النظام الحزبي في إسرائيل تقوم على تشكيل كتل وائتلافات بين الأحزاب.

وأشار إلى أن الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، كونها تُجرى في موعدها بعد سنوات طويلة من عدم انتظام المواعيد الانتخابية، موضحًا أن استطلاعات الرأي يجب التعامل معها بحذر، وعدم الاعتماد بصورة كاملة على ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وأضاف أن هناك اختلافًا بين الاستطلاعات التي تنشرها وسائل الإعلام وبين الدراسات الصادرة عن مراكز الأبحاث المتخصصة، موضحًا أن بعض مراكز الدراسات تعتمد على أساليب بحث كمية وكيفية وعينات انتخابية أكثر دقة في قياس اتجاهات الرأي العام.

ولفت فهمي إلى عدد من مراكز الأبحاث التي يمكن الاستناد إلى استطلاعاتها عند قراءة المشهد الإسرائيلي، من بينها معهد دراسات الأمن القومي «INSS»، ومركز هرتسليا، ومركز مسغاف، ومركز ريوت، ومركز بيجن-السادات، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تضم أكاديميين وشخصيات ذات خلفيات عسكرية وبحثية.

وأوضح أن الصورة العامة، عند المقارنة بين ما تنشره وسائل الإعلام وما تقدمه مراكز الأبحاث، تشير إلى عدم وجود توقعات بتغيرات كبيرة في الخريطة الحزبية الإسرائيلية خلال الانتخابات المقبلة.