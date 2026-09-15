نشأت الديهي بعد زيارة ولي العهد السعودي لمصر "مهمة" في توقيت شديد الأهمية والحساسية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنها زيارة مهمة في توقيت شديد الأهمية والحساسية، مضيفًا "دائما مصر والسعودية جسر العمل العربي المشترك".



وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن هناك تطابق في المواقف المصرية السعودية حيال كل القضايا الأخيرة وتجاه كل ملفات الاقليم.

وأضاف "الرئيس السيسي قال إن هناك توافق بين الرئيس والأمير على أن العلاقات بين البلدين لا تقبل الا أن تكون مثلى في الاطار العربي وهما رمانة الميزان معا لضبط ايقاع العمل بالاقليم ومحاولة استرداد العواصم العربية ومحاولة فك الحصار على الممرات الملاحية".

وتابع "الرئيس أكد أن أمن الخليج من أمن مصر القومي وأن ما يجري في الخليج ومحاولة المساس بأمنها القومي هو شأن مصري وأي خطر يقع على أي دولة خليجية يقع بالتوازي على مصر والقضاء على أي قرصنة في العمليات الملاحية".

واستطرد "هناك توافق في العلاقات تغلق أبواب النشاز ومحاولة تشويه العلاقة بين البلدين والرد على ما يسمم العلاقة والأجواء لمحاولة النيل من الطرف الآخر يجب أن يغلق الباب أمام اي فتنة بينهما، والتأكيد على علاقة التفاهم بين القاهرة والرياض".

وأردف "بتكلم على رجال الدولة في السعودية ومصر كلانا يحب ويحترم الآخر ومن يسئ إلى المملكة العربية قد أساء إلى مصر ومن يسيء إلى مصر فقد أساء للمملكة، وكل من يحاول أن يعزف ألحان النشاز في العلاقة بين المملكة ومصر سنتصدى له وفي مصر لن نقبل أي هجوم على السعودية وفي السعودية لن يقبلوا أي هجوم على مصر".