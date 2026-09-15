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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد إمبابي: التحديات الإقليمية تفرض على مصر والسعودية تعزيز التنسيق

التحديات التي تواجه المنطقة
التحديات التي تواجه المنطقة
شيماء جمال

قال أحمد إمبابي، رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، إن التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الراهن تمس المصالح المصرية والعربية، سواء في القرن الإفريقي أو السودان أو قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه الجبهات مرتبطة ببعضها البعض ولا يمكن التعامل معها بصورة منفصلة.


وأضاف "إمبابي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء،     أن أيا من دول المنطقة لا تستطيع بمفردها مواجهة حجم هذه التحديات، موضحا أن ما تشهده المنطقة يمثل تحديا كبيرا لمنظومة الأمن العربي الجماعي.
وأوضح رئيس تحرير مجلة وبوابة روزاليوسف، أن هذه التحديات تفرض على مصر والسعودية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهتها، معتبرا أن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي جاءت في هذا الإطار، وفي ظل تطورات إقليمية متسارعة تتطلب تنسيقا بين البلدين.
وأشار إلى أن السعودية تواجه تداعيات مرتبطة بأزمة حركة الملاحة واستهداف خط للغاز في المنطقة، مؤكدا أهمية وضع هذه التطورات في الاعتبار عند قراءة أهمية زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر.
وأكد إمبابي أن مصر معنية بأمن الملاحة في مضيق باب المندب، ليس فقط ارتباطا بحرية الملاحة في قناة السويس، وإنما لما يمثله أمن الممرات البحرية في المنطقة من أهمية بالنسبة للمصالح المصرية والعربية.
وشدد على أن التطورات المتلاحقة في الإقليم تجعل من التنسيق المصري السعودي ضرورة للتعامل مع التحديات التي تواجه الأمن العربي والمصالح المشتركة لدول المنطقة.
 

أحمد إمبابي التحديات الإقليمية مصر السعودية مضيق باب المندب

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