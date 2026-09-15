لابد من عرض فيلم نازا في كل الدول العربية.. أحمد موسى يطالب بكشف جرائم الاحتلال في غزة

طالب الإعلامي أحمد موسى بعرض فيلم «نازا» في جميع الدول العربية، مؤكدًا أهمية وصول الفيلم إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين حول العالم، لكشف ما وصفه بجرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد: «فين تنظيم الإخوان وليه ما عملش مظاهرات قدام سفارات إسرائيل في العالم.. ولا إنتوا مع إسرائيل؟».

وأضاف: «وبطلب الدول العربية عرض فيلم نازا، ويصل إلى سبعة أو ثمانية مليار حول العالم، لكشف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة من الاحتلال الإسرائيلي».

وأكد أن عرض الفيلم على نطاق واسع يمكن أن يسهم في تعريف الرأي العام العالمي بما يحدث في قطاع غزة، وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتحدث عنها الفيلم، داعيًا إلى أن يشمل عرضه مختلف الدول العربية.



