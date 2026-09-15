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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رقم قومي لكل شجرة.. مقترح برلماني لحماية الأشجار التاريخية

قطع الأشجار
قطع الأشجار
محمد الشعراوي

اقترح النائب باسل عادل عضو مجلس الشيوخ إنشاء «رقم قومي» للأشجار التاريخية، في إطار مقترح يستهدف حماية الأشجار المعمرة والمساحات الخضراء من الإزالة العشوائية، خاصة مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المحاور والطرق.

وأوضح في حواره لـ صدى البلد أن لكل شجرة تاريخية يمكن أن يكون لها رقم وموقع مسجل على خرائط الدولة والمحافظات والأحياء، بما يتيح حصر الأشجار المهمة وتوثيق أماكنها، ويجعل التعامل معها أكثر انضباطًا قبل اتخاذ أي قرار بإزالتها.

سجل رسمي للأشجار

وأشار إلى أن وجود سجل رسمي للأشجار سيُلزم الجهات المعنية بإجراء دراسة واضحة قبل إزالة أي شجرة مسجلة، مؤكدا أن تنفيذ طريق أو محور جديد لا يعني بالضرورة إزالة جميع الأشجار الواقعة في مساره، إذ يمكن في بعض الحالات الإبقاء على الأشجار التي لا تعيق المشروع أو نقلها إذا سمحت الظروف الهندسية بذلك.

وأكد باسل عادل أن الفكرة يمكن دمجها ضمن منظومة الخرائط الموجودة بالفعل، على غرار خرائط المرافق أسفل الشوارع، بحيث تتضمن المنظومة بيانات الأشجار المهمة والتاريخية الموجودة فوق الأرض، بما يوفر وسيلة إضافية لحمايتها.

 الحفاظ على الأشجار

وشدد النائب على أن الحفاظ على الأشجار لا يمثل قضية بيئية فقط، بل يرتبط بالصحة وجودة الحياة داخل المدن، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتلوث الناتج عن الزحام وعوادم السيارات، موضححا أن المساحات الخضراء والأشجار توفر الظل وتساهم في تحسين البيئة الحضرية، ولذلك يجب التعامل معها باعتبارها جزءًا من ثروة المدينة وذاكرتها.

النائب باسل عادل مجلس الشيوخ رقم قومي للأشجار حماية الأشجار التاريخية

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