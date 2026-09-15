قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. موعد مرتبات سبتمبر 2026 بعد قرار المالية
برقية شكر للرئيس السيسي في ختام مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
مفتي الجمهورية خلال قرعة حجاج الجمعيات الأهلية: خدمة ضيوف الرحمن مسئولية عظيمة
جمعية الاقتصاد السعودية: 90% من معوقات الاستثمار تم تذليلها أمام السعوديين في مصر
هجوم أمريكي يدمر زورقين إيرانيين في مضيق هرمز
الألماني توماس ريس مديرًا فنيًا لطرابزون سبور التركي
أدنوك الإماراتية تشتري ملايين البراميل من النفط العراقي بأسعار مخفضة
17 غرزة لمدير مدرسة تعرض للاعتداء في الدقهلية.. ونقابة المعلمين تتدخل
حمزة عبد الكريم يكتب فصلًا جديدًا مع برشلونة.. توقيع عقده حتى 2030 اليوم
الرئيس الفلسطيني يصل مصر في زيارة رسمية تستمر يومين
ليبيا تحذر من إعلان القوة القاهرة بعد إغلاق خط أنابيب «الحمادة – الزاوية» وتعطل تدفقات النفط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية تطالب بتحليل مفاجئ ودوري لسائقي حافلات المدارس

الدكتورة أميرة فؤاد
الدكتورة أميرة فؤاد
محمد الشعراوي

أعربت النائبة الدكتورة أميرة فؤاد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن قلقها إزاء واقعة ضبط سائق أتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة، بعد ظهوره في حالة عدم اتزان وإقراره بتعاطي المواد المخدرة أثناء انتظاره خروج الطلاب، مؤكدة أن الواقعة تمثل جرس إنذار يستوجب تشديد الرقابة والإجراءات الوقائية لحماية أرواح الطلاب.

وطالبت أميرة فؤاد بوضع آلية مستمرة لإجراء تحاليل مخدرات مفاجئة ودورية لسائقي حافلات المدارس، سواء التابعين للمدارس مباشرة أو العاملين من خلال شركات متعاقدة أو الذين يتم الاستعانة بهم من جانب أولياء الأمور، مشددة على ألا تقتصر الفحوصات على مرحلة التعيين.

وأكدت  في تصريحات خاصة أن عنصر المفاجأة يجب أن يكون أساسيا في حملات التحليل، وألا يتم الإعلان مسبقًا عن مواعيدها، حتى لا يتمكن البعض من التحايل أو إخفاء آثار التعاطي، مشيرة إلى ضرورة استمرار الحملات طوال العام الدراسي وعدم ربطها فقط بوقوع الحوادث أو انتشار الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت عضو لجنة الصحة إلى توسيع نطاق الرقابة والفحوصات المفاجئة ليشمل المدارس والجامعات والسائقين بشكل عام، مع تكثيف الحملات على الطرق والأماكن التي تشهد حركة كثيفة لحافلات نقل الطلاب والمواطنين.

وشددت النائبة على أن مواجهة الإدمان لا يجب أن تعتمد على العقاب وحده، وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل الوقاية والكشف المبكر والتوعية والعلاج وإعادة التأهيل وتعديل السلوك، من خلال رؤية طبية ونفسية واجتماعية متكاملة. وأوضحت أن خبرتها في مجال الإدمان وتعديل السلوك لأكثر من 32 عامًا تؤكد أهمية التدخل المبكر قبل وصول المشكلة إلى مراحل تهدد حياة الآخرين.

معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بمراكز علاج الإدمان

وفي السياق ذاته، أشارت أميرة فؤاد إلى مشروع القانون المقدم منها لتعديل بعض بنود قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، موضحة أنه يستهدف معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بمراكز علاج الإدمان، وتسهيل إجراءات الترخيص وتنظيم عمل المراكز المتخصصة، ومن المرتقب مناقشته خلال دور الانعقاد المقبل.

وأكدت ضرورة التأكد من السلامة الصحية والبدنية والنفسية للسائق، إلى جانب استيفائه جميع اشتراطات القيادة والتراخيص، مع تشديد الإجراءات القانونية ضد من يثبت تعاطيه المخدرات أثناء العمل وعدم السماح له بقيادة حافلات الطلاب.

واختتمت بالتأكيد على أن حماية الطلاب مسؤولية مشتركة بين الدولة والمدارس والجهات المشغلة والسائقين وأولياء الأمور، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي سلوك يثير الشكوك، قائلة: «أرواح أبنائنا ليست مجالًا للتهاون أو التجربة، وحافلة المدرسة يجب أن تكون وسيلة آمنة لنقل الطلاب وليست مصدرًا للخطر».

الدكتورة أميرة فؤاد النواب مجلس النواب ضبط سائق أتوبيس مدرسة بمحافظة الجيزة المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة تقليل الاغتراب

نتيجة تقليل الاغتراب 2026.. موعد الإعلان ورابط الاستعلام عن التحويلات

البنزين

حسم الجدل حول موعد زيادة الوقود.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

محمد صلاح

محمد صلاح في أحدث ظهور من تركيا

الذهب

فرصة للشراء.. انخفاض سعر الذهب.. وهذه قيمة عيار 21

أرشيفية

الأرصاد تكشف مفاجآت بشأن الطقس حتى نهاية الصيف

بيزيرا

7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي

البنزين

أسعار البنزين والسولار.. وزير سابق يكشف مفاجأة قبل اجتماع تسعير الطاقة

بيزيرا

عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه

ترشيحاتنا

ريهام حجاج

بالكاجوال ...ريهام حجاج تخطف الأنظار عبر انستجرام

محمد امام و الزعيم

محمد إمام يستعيد ذكريات الطفولة مع والده عادل إمام: «أحلى حاجة حصلت في التاريخ»

الفنان شريف منير

شريف منير: لن أشارك في سهر الليالي 2 لاختلاف الرؤية

بالصور

بالنظارة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة عصرية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

هل العيش الفينو أفضل لسندوتشات المدرسة؟.. طبيب تغذية يكشف الاختيار الصحي للأطفال

هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟
هل العيش الفينو صحي للأطفال؟

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

أعمل أكل إيه النهاردة من غير فراخ ولا لحمة؟ .. منيو اقتصادي

اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم
اكلات بدون لحوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثالث الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد