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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: التوافق السياسي بين مصر والسعودية ركيزة لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة

الرئيس السيسي وولي العهد السعودي
الرئيس السيسي وولي العهد السعودي

أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، إلى القاهرة، مؤكداً أنها تُشكل محطة مفصلية تُعزز وحدة الصف العربي وتفتح آفاقاً واسعة لشراكة اقتصادية ومالية أكثر عمقاً واستدامة.

العلاقات المصرية السعودية

وأوضح "عبد الحميد"، في بيان اليوم، أن التوافق السياسي والتنسيق الدائم بين القيادتين في مصر والسعودية يُمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة وسط تجاذبات جيوسياسية معقدة، مشيراً إلى أن التحالف القوي بين القاهرة والرياض هو الضامن الحقيقي لإعادة التوازن وتثبيت دعائم السلم الإقليمي.

تكامل مالي وضخ استثمارات استراتيجية مباشرة

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشار عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً نوعياً من مجرد التعاون التجاري التقليدي إلى التأسيس لتكامل مالي وضخ استثمارات استراتيجية مباشرة، مستفيدة من التسهيلات التشريعية والمناخ الاستثماري المرن في مصر. وأضاف أن تقاطُع أهداف رؤية (مصر 2030) ورؤية (السعودية 2030) يوفر فرصة تاريخية لإطلاق مشروعات مشتركة في مجالات الطاقة، والتصنيع، والخدمات المالية، وبناء التكتلات الاقتصادية القادرة على مواجهة التحديات العالمية.

وشدد على أن قوة ومتانة الشراكة المصرية السعودية تعكس نموذجاً فريداً للعلاقات العربية-العربية، حيث يتكامل القرار السياسي الحكيم مع الرؤية الاقتصادية الطموحة، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة للبلدين والشعبين.

السعودية مصر البرلمان النواب مجلس النواب

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