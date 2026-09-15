التراث تتغنى بأعمال ليلى مراد ونجوم زمن الفن الجميل على مسرح الجمهورية

نخبة من أعمال القيثارة ليلى مراد ومؤلفات زمن الفن الجميل، تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل خلال حفل فرقة الموسيقى العربية للتراث، المقام بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى فى الثامنة مساء الخميس 17 سبتمبر على مسرح الجمهورية منها "سنتين وانا حايل فيك"، "الحب جميل"، "الدنيا غنوة"، "ليه خلتنى احبك"، "ياحبيب الروح"، "يا أعز من عينى"، "رايداك"، "قلبى دليلى"، "سلم على"، "أمانة عليك"، "قلبى بيقول لى كلام"، "بفكر فى اللى ناسينى"، وغيرها .



الاغاني آداء أنغام مصطفى، حنان عصام، رضوى سعيد، ريم حمدى، محمد شوقى، محمد الطوخى، أحمد محسن.

يأتى الحفل فى إطار رسالة وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية لصون الإرث الغنائى العربى وإعادة تقديم إبداعات الرموز للأجيال الجديدة، بما يسهم فى الحفاظ على الهوية وتطوير الوعى الثقافى والفنى.