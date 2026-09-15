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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تفاصيل حفل هشام خرما على المسرح الكبير بالأوبرا

هشام خرما
هشام خرما
أحمد البهى

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل حفلاً للموسيقار هشام خرما بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومشاركة الفنانين علياء ندى، مصطفى مهلل، ليديا، سامر أشرف، تينا، وذلك فى الثامنة مساء الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير.

تفاصيل الحفل: 

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفات هشام خرما التى تعتمد على الحوار بين الآلات الشرقية والغربية وتكشف عن رؤيته الخاصة فى صياغة قوالب موسيقية عصرية منها بدر، الأندلس، الرحلة الأولى، وادى الملوك، مدار ،أمل، أفق، الحكاية، خلخال، أيها القلب، ونروح لبعيد، حلم وحلق معى، حلق بى الى القمر، مولد العبد، البداية، النهاية، مراكش وغيرها ومن ألحان الموسيقى العربية الشهيرة منها شمس الزناتى - ماشية السنيورة لـ هانى شنودة، حلوة بلادى لـ بليغ حمدى .

يأتى الحفل فى اطار برنامج المواد الفنية المتنوعة التى تقدمها وزارة الثقافة ودار الأوبرا سعياً إلى إثراء المشهد الثقافى والفنى، وتوفير عروض راقية تلقى الضوء على مختلف أشكال الإبداع بما يسهم فى اعادة صياغة الوجدان الجمعى على مسار بناء الإنسان.

وزارة الثقافة دار الأوبرا المصرية هشام خرما بليغ حمدى

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