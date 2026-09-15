المنتجات الصينية تجذب زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب

تجذب المنتجات والأعمال الفنية الصينية اهتمام زوار معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، من خلال «السوق الثقافي للفنون الصينية»، الذي يقدم مجموعة متنوعة من المعروضات والمنتجات ذات الطابع الثقافي والفني.

ويشهد السوق إقبالًا من الزوار الراغبين في التعرف على جوانب مختلفة من الثقافة الصينية، عبر منتجات تجمع بين الفنون التقليدية والتصميمات الحديثة، إلى جانب عدد من اللوحات والأعمال البصرية المعروضة داخل الجناح.

وتعكس المشاركة الصينية تنوع الفعاليات المصاحبة للمعرض، الذي لا يقتصر على الكتب ودور النشر، بل يفتح المجال أمام الفنون والمنتجات الثقافية التي تعبر عن هوية الدول المشاركة.

كما يتيح السوق للزوار فرصة للاطلاع على نماذج من الحرف والفنون الصينية، بما يعزز التبادل الثقافي ويمنح الجمهور تجربة تتجاوز شراء الكتب إلى اكتشاف أنماط فنية وتراثية مختلفة.

ويأتي حضور المنتجات الصينية ضمن المشهد الدولي للمعرض، الذي يضم مشاركات متعددة من دول وثقافات مختلفة، بما يعكس دوره كمنصة تجمع بين النشر والفنون والثقافة في مكان واحد.