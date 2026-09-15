جيب رانجلر JL-2A تعيد أمجاد سيارات الحرب العالمية الثانية

كشفت شركة جيب الأمريكية عن حزمة التعديلات الخاصة الجديدة JL-2A لطراز رانجلر، لتكون أحدث إطلاق ضمن سلسلة "Twelve 4 Twelve" التي تقدمها الشركة احتفاءً بتاريخها العريق.

وتعتبر هذه الحزمة تكريمًا مباشرًا لطراز ويليس CJ-2A الكلاسيكي الذي أُطلق عام 1945 كأول سيارة مدنية تنتجها جيب عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث تدمج الحزمة الجديدة بين الهوية التاريخية للعلامة والقدرات الحديثة لسيارة رانجلر المخصصة للطرق الوعرة.

لمسات تصميمية مستوحاة من طراز ويليس 1945 وألوان حصرية

تحصل سيارة جيب رانجلر المزودة بحزمة JL-2A على عجلات رياضية ذات لون برتقالي زاهٍ يماثل تمامًا العجلات التي أُطلقت بها سيارة ويليس CJ-2A الأصلية.

وتتوفر هذه الحزمة لفئتي الأبواب 2 والأبواب 4 من طراز رانجلر، مع توفير خيارات طلاء حصرية للبدن الخارجي.

وتعتمد نسخة الأبواب 2 على لون Gobi الخارجي الذي يعد الأقرب إلى طلاء Harvest Tan الشهير للطراز الأصلي، بينما تتاح نسخة الأبواب 4 بألوان متعددة تشمل '41 واللون الأبيض الناصع Bright White والرمادي Sting Gray وغيرها من الدرجات اللونية.

التجهيزات وأسعار الحزمة في الأسواق

تستهدف جيب عبر هذا الإصدار تقديم تجربة اقتناء تمنح السائقين فرصة تميز بدلاً من الطرازات القياسية. وتبلغ تكلفة حزمة JL-2A نحو 4995 دولارًا أمريكيًا تُضاف إلى السعر الأصلي لسيارة رانجلر في الأسواق العالمية.

وتأتي الحزمة لتؤكد استمرار جيب في استغلال إرثها العسكري والمدني لتنشيط المبيعات وتعزيز القيمة التنافسية لسيارات الدفع الرباعي أمام المنافسين في القطاع.