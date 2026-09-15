تم إعدامهم..الداخلية تكشف حقيقة عدم معاقبة متهمين بالاعتداء على فتاة بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى زعم خلاله القائم على النشر قيام (3 أشخاص) بالتعدى على إحدى الفتيات بأرض زراعية بقنا والإدعاء بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 22 / أكتوبر 2018 تبلغ لمركز شرطة فرشوط من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز) بقيام (3 عاطلين – مقيمين بذات الدائرة) بإصطحابها بالقوة وتناوبوا الاعتداء عليها بإحدى المناطق الزراعية وإحداث إصابتها أثناء مقاومتها لهم .

وقد أمكن ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم آنذاك وتولت النيابة العامة التحقيق.. وبتاريخ 2020/8/25م صدر حكم بالإعدام شنقاً للمتهمين ، وبالنقض على الحكم بتاريخ 2023/10/18م .. تم تأييد حكم الإعدام على إثنين من المتهمين والسجن المشدد للمتهم الثالث ، وتم تنفيذ حكم الإعدام على المتهميِِِِن وتم تسليم جثمانيهما لذويهما.

وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.









