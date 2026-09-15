السيطرة على حريق في مدرسة بحدائق الأهرام.. وإخلاء الطلاب دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق محدود اندلع بالطابق الأرضي داخل مدرسة بمنطقة حدائق الأهرام، اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي إصابات بين الطلاب أو العاملين.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل المدرسة، و انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وجرى التعامل مع النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى.

وبالتزامن مع أعمال الإطفاء، حرصت إدارة المدرسة على إخلاء الطلاب من المبنى وإبعادهم عن موقع الحريق، كإجراء احترازي حفاظًا على سلامتهم، وسط متابعة من الأجهزة المعنية.

وأكدت المعلومات المتاحة أن الأطفال والطلاب بخير ولم يتعرضوا لإصابات جراء الحريق.

وتواصل الجهات المختصة أعمال الفحص للوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، والتأكد من عدم وجود أي مخاطر داخل المدرسة بعد انتهاء أعمال الإطفاء.