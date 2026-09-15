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متوفى على السيستم..عامل في المنيا يخوض رحلة لإثبات أنه "حي يُرزق"
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

متوفى على السيستم..عامل في المنيا يخوض رحلة لإثبات أنه "حي يُرزق"

الاستعلام علي المعاش
الاستعلام علي المعاش
ايمن رياض

لم يكن يتخيل "مجدي " العامل الستيني المقيم بمركز مغاغة شمال المنيا، أن رحلته لإنهاء إجراءات معاشه بعد 35 عاماً من العمل المتواصل، ستتحول إلى رحلة لإثبات أنه لا يزال على قيد الحياة.

بدأت الحكاية عندما توجه مجدي إلى مكتب التأمينات والمعاشات بمغاغة، حاملاً أوراقه لإنهاء ملف خدمته التأمينية الممتد من عام 1990 حتى 2026 ، وسارت جميع الإجراءات في البداية بشكل طبيعي، وتسلم الموظفون أوراقه، قبل أن يتلقى في اليوم التالي رسالة نصية مقتضبة على هاتفه: "برجاء التوجه فوراً إلى مكتب التأمينات".

عاد الرجل مسرعاً إلى المكتب، ليصطدم بالمفاجأة التي لم تخطر بباله ، الموظفة المختصة تنظر إلى شاشة الكمبيوتر، ثم تنظر إليه، وتبلغه : "يا حاج مجدي.. أنت متوفي على السيستم".

وقف مجدي وجهاً لوجه أمام الموظفة، يتحدث ويتنفس ويجادل، بينما شاشة الحاسب الآلي تؤكد بكل ثقة أن صاحب الملف قد فارق الحياة. حاول إقناعها أنه هو بذاته، لكن الرد كان حاسماً: "النظام هو اللي بيقول".

أمام شاشة الكمبيوتر ، لم يجد الموظف المسؤول حلاً سوى توجيهه إلى المقر الرئيسي للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتعديل وضعه على "السيستم المركزي" ، وعلي الفور قام العامل بالسفر  إلى العاصمة الإدارية،  ليقول لهم: "أنا لسه عايش".

وهناك، وبعد فحص ملفه في إدارة قواعد البيانات، تكشفت الحقيقة انه " خطأ تقني غير مقصود " في ادخال البيانات الخاصه به وضغط زراً بالخطأ، فحول رجلاً حياً إلى متوفى في السيستم.

ومن جانبها ، اتخذت الهيئة إجراءاتها الفنية، وتم حذف "علامة الوفاة" من قاعدة البيانات، وإعادة قيد المواطن مجدي تحت بند "على قيد الحياة" ليستعيد وضعه القانوني وحقوقه التأمينية كاملة، بعد رحلة لم يكن يتوقعها لإثبات انه حي يرزق .

المنيا معاش السيستم حي وفاة

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