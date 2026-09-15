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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 436 مخالفة تموينية وطن سكر تمويني مدعم خلال حملات بالمنيا

حملات
حملات
ايمن رياض

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود ومنافذ صرف السلع التموينية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والضوابط التموينية، والتصدى لاى ممارسات احتكارية، والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في استقرار الأسواق ومنع التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 436 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة، إلى جانب ضبط طن من السكر التمويني المدعم و48 كرتونة من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول، قبل طرحها بالسوق السوداء، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 196 محضرًا لمخالفات تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

كما أسفرت الحملات على الأسواق والمحال التجارية عن تحرير 70 محضرًا، منها 9 محاضر لحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر، تم خلالها التحفظ على نحو 2500 كجم مخللات و1500 كجم دقيق و700 كجم مكرونة، إلى جانب محاضر تنوعت بين ( عدم الإعلان عن الأسعار، عرض سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، عدم حمل شهادة صحية).

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ومحطات الوقود، تم تحرير 6 محاضر، منها محضران لإدارة محطة وقود «طلمبة رصيف» دون ترخيص، والتحفظ على كميات من المواد البترولية، إلى جانب 4 مخالفات لعدم انتظام القيد والتسجيل بسجل 21 بترول.

كما أسفرت الحملات على البدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة عن تحرير 163 محضرًا، تنوعت بين الغلق دون عذر مسبق، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية، وعدم ممارسة النشاط، وعدم إصدار بون صرف للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع المخالفات.

المنيا حملات تموين سكر

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