محافظ المنيا يوجه بالتعامل الفوري مع هبوط أرضي بمنطقة أرض المستشار

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتعامل الفوري مع واقعة هبوط أرضي بمنطقة أرض المستشار بجوار محطة الصرف الصحي بحي جنوب مدينة المنيا، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، وذلك عقب تلقي مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع هبوط أرضي بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقل الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، يرافقه ممثلو الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى موقع البلاغ لمعاينة الموقف والوقوف على أسباب الهبوط والتعامل معه، حيث تم الدفع بسيارة إطفاء بمعرفة الحماية المدنية، وفصل جميع المرافق عن المنزل المجاور لموقع الهبوط بمعرفة المختصين، إلى جانب فرض كردون أمني حول الموقع بالتنسيق مع قسم أول المنيا كإجراء احترازي.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمالها لمعالجة أسباب الهبوط، مع استمرار المتابعة الميدانية للموقع والتعامل الفوري مع أي مستجدات.