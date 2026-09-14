إخلاء سبيل المتهمة بالتعدي علي شاب من ذوي الهمم بالمنيا

أمرت جهات التحقيق في المنيا، بإخلاء سبيل ربة منزل، بعد اتهامها بالتعدي على شاب من ذوي الهمم بإحدى قرى مركز المنيا، في منطقة الرأس باستخدام إناء معدني؛ بسبب اصطدام يد الشاب بها أثناء السير في أحد شوارع القرية.

ترجع أحداث الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص من ذوي الهمم بإحدى قرى مركز المنيا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها بشأن الواقعة؛ إنه تبين عدم ورود بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه من ذوي الهمم ومقيم بدائرة مركز شرطة المنيا.

وباستدعائه حضر برفقة والدته، وبسؤالها تضررت من قيام إحدى السيدات بالتعدي على نجلها وإحداث إصابته بكدمات متفرقة.

وبتقنين الإجراءات؛ أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة المنيا.

وبسؤالها قررت أنه حال سيرها بأحد الشوارع بدائرة المركز، اصطدمت بها يد الشاب دون قصد، فقامت بالتعدي عليه وإحداث إصابته باستخدام إناء معدني.

وباستدعاء زوج المتهمة، تبين أنه يعمل مزارعًا ومقيم بذات الدائرة، وأقر بمعاناة زوجته من اضطرابات نفسية منذ حوالي 6 سنوات، وأنها تتلقى العلاج اللازم بأحد المستشفيات، وقدم ما يثبت ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.