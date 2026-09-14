رحلة يومية محفوفة بالمخاطر.. معدية تحمل عشرات الطلاب والعمال تثير مخاوف أهالي قرية بالمنيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق معاناة أهالي قرية بني محمد شعراوي بمحافظة المنيا، أثناء عبورهم إحدى المعديات التي يستخدمها الأهالي في تنقلاتهم اليومية، وسط مخاوف بشأن سلامة الطلاب والعمال والمواطنين الذين يعتمدون عليها ذهابًا وإيابًا.

وأظهر الفيديو المعدية وهي تقل أعدادًا كبيرة من المواطنين، بينهم طلاب وعمال من مختلف الفئات والأعمار، أثناء عبورهم المجرى المائي، في مشهد أثار حالة من القلق بين المتابعين، خاصة مع استخدام المعدية بشكل متكرر لنقل الأهالي في رحلاتهم اليومية.

وبحسب ما تم تداوله، يعتمد عدد من أهالي القرية على المعدية في الانتقال بين ضفتي المجرى المائي، ما يجعلها وسيلة أساسية للوصول إلى المدارس وأماكن العمل وقضاء الاحتياجات اليومية، في ظل صعوبة الاستغناء عنها.

وأثار المقطع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بالاهتمام بمعاناة الأهالي والعمل على توفير وسيلة انتقال أكثر أمانًا، خاصة للطلاب الذين يستخدمون المعدية بشكل يومي للوصول إلى مدارسهم والعودة إلى منازلهم.

وطالب متداولو الفيديو الجهات المعنية ببحث أوضاع المعدية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين، لا سيما مع كثافة أعداد مستخدميها خلال فترات الذهاب والعودة من المدارس وأماكن العمل.