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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«بورصة الأرواح» .. رواية الكاتبة الهام عبد العال تفتح ملف تجارة الأعضاء وصراع الضمير

الكاتبة الصحفية الهام عبد العال
الكاتبة الصحفية الهام عبد العال
محمد صبيح

تطرح الكاتبة إلهام عبد العال، من خلال روايتها «بورصة الأرواح»، قضية تجارة الأعضاء البشرية من زاوية تجمع بين التشويق والصراع الأخلاقي، متناولةً التحولات التي يمكن أن تطرأ على المهنة الطبية عندما تتداخل اعتبارات الربح والمصالح مع مسؤولية إنقاذ حياة الإنسان.

وتدور أجواء الرواية في مساحة شديدة الحساسية بين الحياة والموت، حيث يصبح الجسد البشري محورًا لصراع تتداخل فيه الاعتبارات الطبية والإنسانية والمادية، بينما تطرح الأحداث تساؤلات حول حدود المسؤولية الأخلاقية، وموقع الضمير عندما تتحول معاناة المرضى إلى فرصة لتحقيق مكاسب.

وتعتمد «بورصة الأرواح» على أجواء التشويق والإثارة في بناء أحداثها، من خلال مشاهد داخل المستشفى والتحقيقات والكواليس المرتبطة بشبكات استغلال المرضى، مع التركيز على الشخصيات التي تجد نفسها أمام اختيارات صعبة بين الالتزام بالمبادئ والخضوع لمنطق المصالح.

ومن بين المحاور التي تبرزها الرواية، الصراع داخل البيئة الطبية، حيث لا تقدم الشخصيات في صورة نمطية للخير والشر، وإنما تركز على المنطقة الرمادية التي قد يجد الإنسان نفسه داخلها عندما تتعارض الواجبات المهنية مع الضغوط والمصالح.

كما تحضر في الرواية ثنائية الحياة والموت بشكل واضح، وتظهر بعض المشاهد داخل «الغرفة رقم 7» باعتبارها إحدى نقاط التوتر الدرامي، حيث تتقاطع الأجهزة الطبية ومراقبة نبض المريض مع التفاصيل الإنسانية والروحية التي تمنح المشهد بعدًا أكثر عمقًا.

ولا تقتصر تجربة «بورصة الأرواح» على القضية الطبية والاجتماعية، إذ صدر العمل في نصين منفصلين باللغة العربية واللغة الإنجليزية داخل كتاب واحد، وهو ما يوسع دائرة القراء المستهدفين، ويتناسب مع طبيعة القضية التي تتناولها الرواية باعتبار تجارة الأعضاء واستغلال المرضى ظاهرة تتجاوز الحدود الجغرافية.

ويمنح الإصدار ثنائي اللغة الرواية بعدًا إضافيًا، إذ يتيح تقديم القضية إلى قارئ عربي وآخر ناطق بالإنجليزية، مع الحفاظ على الفكرة الرئيسية للعمل المتعلقة بقيمة الإنسان ورفض التعامل مع جسده باعتباره مجرد وسيلة لتحقيق الربح.

ومن خلال هذا الطرح، تسعى الهام عبد العال إلى تقديم عمل يجمع بين الجانب الروائي والقضية الإنسانية، مستفيدة من عناصر التشويق لإثارة النقاش حول تجارة الأعضاء، والمسؤولية الطبية، وحدود استغلال احتياجات الإنسان في أصعب لحظات حياته.

وتضع «بورصة الأرواح» القارئ أمام سؤال مركزي: ماذا يحدث عندما يصبح الجسد محلًا للمساومة، ويصبح إنقاذ حياة إنسان مرتبطًا باستغلال حياة إنسان آخر؟ وهو السؤال الذي يمنح الرواية جانبها الإنساني والأخلاقي إلى جانب حبكتها القائمة على التشويق.

الكاتبة إلهام عبد العال بورصة الأرواح جارة الأعضاء البشرية الهام عبد العال

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