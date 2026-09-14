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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتعهد بتوزيع 5 آلاف دولار على البالغين في الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
أ ش أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ما وصفه بـ "توزيعات ترامب" البالغة 5 آلاف دولار، والمقرر أن يحصل عليها جميع البالغين في الولايات المتحدة، “ستتم” رغم الانتقادات الموجهة إليها.

وأوضح ترامب -في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال" اليوم الإثنين- أن هذه التوزيعات تأتي في ظل ما وصفه بتحقيق الولايات المتحدة تريليونات الدولارات من التنمية الاقتصادية والاستثمارات والنجاح الاقتصادي.

واتهم ترامب الديمقراطيين بمعارضة الخطة، على أمل عدم تنفيذها، مؤكدًا: "إنها ستحدث".

واستشهد ترامب بما وصفه بـ"القانون الكبير والجميل العظيم"، في إشارة إلى أحد أكبر القوانين التي أقرها الكونجرس، قائلًا إن الديمقراطيين سبق أن اعتبروا تمريره أمرًا مستحيلًا.

كما أشار إلى مبلغ 1776 دولارًا قال إنه قدمه العام الماضي إلى أفراد القوات المسلحة الأمريكية، مؤكدًا أن كثيرين اعتقدوا حينها أن الأمر لن يتم، لكنه نُفذ بالفعل.

وقال ترامب: توزيعات الـ5 آلاف دولار ستتم، فالشعب الأمريكي يستحقها، ودعا الناخبين إلى التصويت للحزب الجمهوري، مرددًا شعاره السياسي "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة

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