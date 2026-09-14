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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أعاد الأمل لمرضاه.. أطباء قنا تنعى طبيب عيون لقى مصرعه بالطريق الصحراوى

الطبيب المتوفى
الطبيب المتوفى
يوسف رجب

أصدرت نقابة أطباء قنا، بياناً حزيناً تنعى خلاله الدكتور أيمن عسكر، استشاري طب وجراحة العيون، والذى لقى مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا الصحراوى الغربى.

وجاء نص البيان" بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، وبقضاء الله وقدره الذي لا راد له، تنعى نقابة أطباء قنا زميلها الغالي الدكتور أيمن عسكر، استشاري طب وجراحة العيون، الذي وافته المنية إثر الحادث الأليم الذي فجع كل من عرفه وعمل معه، تاركًا خلفه سيرة عطرة من العطاء والإخلاص، وقلوبًا لم تكن تتخيل يومًا أن تودعه على هذا النحو المفاجئ الموجع".

وتابع البيان: لم يكن الفقيد طبيبًا فحسب، بل كان إنسانًا استثنائيًا، أعاد النور لعيون كثيرين، وأعاد الأمل لقلوب مرضاه، بيده الرحيمة وخبرته الطويلة وابتسامته التي لم تفارق وجهه رغم عبء المهنة ومشقتها. كان مثالًا للطبيب الذي يحمل هم مرضاه كما يحمل هم أهله، ونموذجًا يُحتذى به بين زملائه في الإنسانية والتواضع والرقي.

وأضاف بيان أطباء قنا، رحل الدكتور أيمن، لكن أثره الذي تركه في عيون من عالجهم، وفي قلوب من عرفوه، وفي مسيرة الطب بمحافظة قنا، سيبقى شاهدًا على حياة قصيرة العمر لكنها طويلة العطاء.

وقدمت نقابة أطباء قنا، خالص العزاء ومواساتها لأسرته الكريمة، ولزملائه وتلاميذه، ولكل من عرف فيه معنى الطبيب الحقيقي، مختتمة بيانها، "إنا لله وإنا إليه راجعون..اللهم اغفر له وارحمه، وتقبله في الصالحين، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى الغربى، نتج عنه مصرع الدكتور أيمن عسكر، استشاري طب وجراحة العيون، مقيم بالأقصر.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 

نقابة أطباء قنا انقلاب سيارة ملاكى طريق قنا الصحراوى الغربى مرفق إسعاف قنا أخبار قنا قنا

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