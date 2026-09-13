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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مواقف قنا: انتظام جميع خطوط السير واستعداد كامل لمواجهة كثافات الركاب

مجمع المواقف الجديد
مجمع المواقف الجديد
يوسف رجب

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة النقل بمجمع المواقف الجديد، وتكثيف الحملات الرقابية لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية.

من جانبه، أكد محمد حسن، مدير مشروع مواقف سيارات النقل الجماعي بمحافظة قنا، انتظام العمل بمجمع المواقف الجديد، والدفع على مدار الساعة بسيارات السيرفيس والتاكسي، مشيرًا إلى انضباط الحالة دون وجود أي عوائق.

وأشار مدير مشروع المواقف بقنا، إلى انتظام سير العمل بجميع الخطوط داخل مجمع المواقف الجديد بكفاءة تامة ودون أي معوقات، وسط حالة من الاستعداد والدفع بجميع السيارات لضمان سرعة نقل المواطنين وتلبية الاحتياجات اليومية للركاب، مع المتابعة المستمرة للتأكيد على الالتزام بالتعريفة المقررة.

وأوضح حسن أنه رغم وصول قرابة 13 أتوبيس رحلات في ساعات الصباح الأولى من 5 صباحًا حتى 6 ونصف صباحًا، إلا أنه  رغم ذلك كان هناك استعداد تام بسيارات السيرفيس والتاكسي و2 ميني باص، وتم التعامل مع الكثافة المرورية ونقل المواطنين لداخل قنا القديمة وجميع الأماكن الأخرى بالمتجهين إليه.

وشدد مدير مشروع المواقف، على استمرار المتابعة الميدانية لسير العمل بجميع خطوط السير والتحقق من التزام السائقين بالضوابط والتعريفة المقررة، حرصًا على تقديم خدمات منضبطة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق المصلحة العامة.



قنا مجمع المواقف الجديد سيارات السيرفيس مشروع المواقف الحملات الرقابية أخبار قنا

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