التضامن في قنا تعلن موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية

قال محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، سوف يتم إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم حج عام 1448هـ / 2027م، يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتيسير إجراءات الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية، وضمان إتمام عملية الاختيار وفقًا للضوابط والقواعد المنظمة وبمنتهى الشفافية والعدالة.

وتابع بغدادي، بأن ذلك يأتي في إطار متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بموسم حج الجمعيات الأهلية، حرصًا على تقديم أفضل الخدمات للراغبين في أداء فريضة الحج من أعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إلى أن المواطنين المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية يمكنهم الاستعلام عن نتيجة القرعة فور إعلانها رسميًا، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام عن نتائج الحج، عبر الرابط https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml.

ولفت بغدادي، إلى أنه سيتم نشر أسماء الحجاج الفائزين من أبناء محافظة قنا ومراكزها، عقب الإعلان الرسمي عن نتيجة القرعة، والمقرر لها يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، على الصفحة الرسمية لمحافظة قنا، والصفحة الرسمية لمديرية التضامن الاجتماعي بقنا، لإتاحة المعلومات أمام المتقدمين والتيسير عليهم في معرفة موقفهم من القرعة.

وشدد وكيل وزارة التضامن بقنا، على أهمية متابعة المصادر الرسمية للوزارة والمحافظة والمديرية، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير رسمية بشأن النتائج أو إجراءات الحج، مع الالتزام بكافة التعليمات والضوابط التي يتم الإعلان عنها من الجهات المختصة، مع موافاة المواطنين تباعًا بكافة التعليمات والإجراءات الخاصة باستكمال مراحل الحج.