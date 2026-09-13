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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاتريك السعيد وعودة منسي.. 7 مشاهد مثيرة من فوز الزمالك على بطل جيبوتي

الزمالك
الزمالك
عبدالله هشام

نجح نادي الزمالك في التأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق إيه إس بورت بطل جيبوتي بنتيجة 4-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين إياب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد حقق الفوز في مباراة الذهاب على بطل جيبوتي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليصبح مجموع اللقائين 6-1.

هدفان فى دقيقتين لـ عبدالله السعيد

وسجل أهداف الزمالك كل من عبد الله السعيد 3 أهداف وناصر منسي في الدقائق 7 و8 و18 90+3 من عمر المباراة.

ونجح عبدالله السعيد في تسجيل هدفين في دقيقتين أمام بطل جيبوتي ليحسم المباراة لصالح الفارس الأبيض مبكرا وتبدأ أريحية التعامل مع المباراة سواء من الجهاز الفني أو اللاعبين

هاتريك عبدالله السعيد الأول إفريقيا

حقق عبد الله السعيد، لاعب الزمالك، إنجازًا تاريخيًا بعدما أصبح أول لاعب يسجل «هاتريك» بقميص الفرق الثلاثة الكبار في الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز والزمالك.

بجانب أنه أول هاتريك للاعب على المستوى الأفريقي ليحقق انجاز خاص خلال مشواره مع كرة القدم.

تألق محمد عواد فى حراسة عرين الزمالك

قدم محمد عواد مباراة مميزة ونجح في الحفاظ على مرماه أمام لاعبي الفريق الجيبوتي ليخرج دون استقبال أهداف

ظهور مميز لـ أحمد شريف إفريقيا

صنع أحمد شريف نجم الزمالك هدفين لفريقه أمام بطل جيبوتي وقدم مباراة مميزة ليكشف عن قدراته وإمكانياته الكبيرة.

ولعب أحمد شريف في الموسم الحالي مع الزمالك 4 مباريات حيث سجل هدف وصنع هدفين خلال بطولة الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

شيكوبانزا يشكل خطورة على دفاعات بطل جيبوتي

ظهرت انطلاقات شيكوبانزا وسرعته الكبيرة في التحولات بجانب استغلال المساحات وتهديد مرمى بطل جيبوتي بشكل مستمرة.

عودة ناصر منسي للتهديف وتسجيله الرابع

بكاء ناصر منسي يأتى بعد ضغوطات كبيرة تعرض لها اللاعب الفترة الماضية بعد ابتعاده عن المشاركة في المباريات والاكتفاء بالتواجد على مقاعد البدلاء

تأهل الزمالك لدور الـ 32 بدورى أبطال إفريقيا

وبهذه النتيجة يتأهل الزمالك لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويواجه فريق الجيش الرواندي الذي فاز على فريق نسور الكونغو.

نادي الزمالك الزمالك بطل جيبوتي دوري أبطال أفريقيا

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